Wirtschaft

Konjunktur im Umbruch: Warum Europas Wirtschaft widerstandsfähiger ist als erwartet

Europas Konjunktur steht stabiler da, als viele Signale aus Unternehmen, Verbrauchern und Märkten vermuten lassen. Welche Risiken entscheiden nun darüber, ob europäische Wirtschaft, deutsche Investitionspläne und Dollar in eine neue Belastungsphase geraten?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
15.05.2026 06:08
Lesezeit: 5 min
Konjunktur im Umbruch: Warum Europas Wirtschaft widerstandsfähiger ist als erwartet
Raffaella Tenconi hält Europas Wirtschaft für robuster als erwartet, warnt aber vor überzogenen Hoffnungen auf deutsche Investitionen und einem schwächeren Dollar (Foto: dpa) Foto: Alicia Windzio

Im Folgenden:

  • Warum Europas Wirtschaft robuster ist, als Stimmungsindikatoren in Unternehmen und Haushalten vermuten lassen.
  • Weshalb deutsche Investitionspläne laut einer führenden Ökonomin nicht täuschen sollten.
  • Wie strukturelle Ungleichgewichte den Dollar mittelfristig unter Druck bringen könnten.

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