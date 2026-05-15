Wirtschaft

Konjunktur im Umbruch: Warum Europas Wirtschaft widerstandsfähiger ist als erwartet

Europas Konjunktur steht stabiler da, als viele Signale aus Unternehmen, Verbrauchern und Märkten vermuten lassen. Welche Risiken entscheiden nun darüber, ob europäische Wirtschaft, deutsche Investitionspläne und Dollar in eine neue Belastungsphase geraten?