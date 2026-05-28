Politik

EU stoppt Debatte um Russland-Gesandten – Frieden bleibt vorerst außer Reichweite

Die Europäische Union will vorerst keinen Sondergesandten für mögliche Gespräche mit Russland benennen. Bei einem informellen Treffen der Außenminister in Zypern warnten mehrere Mitgliedstaaten davor, sich auf eine Personaldebatte einzulassen. EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas sprach von einer möglichen Strategie Moskaus, die EU zu spalten. Friedensgespräche sind also von EU-Seite vorerst vom Tisch.