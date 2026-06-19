Goldgedeckte Digitalwährungen als Brücke zwischen Sachwerten und Finanztechnologie

Einen solchen Ansatz verfolgt das MTS Money Transfer System. Im Zentrum steht die digitale Währung „World“, die nach Angaben des Unternehmens vollständig durch physisches Feingold gedeckt ist. Ziel des Systems ist es, die traditionelle Stabilität von Gold mit den Vorteilen schneller und internationaler digitaler Transaktionen zu verbinden.

„Im Goldgeld liegt die Zukunft“, erklärt Priska Gassner, stellvertretende Verwaltungsratspräsidentin des Unternehmens. Aus ihrer Sicht gewinnt die Verbindung von physischem Eigentum und digitaler Nutzbarkeit in einer zunehmend vernetzten Wirtschaft an Bedeutung.

Gold gilt seit Jahrhunderten als Wertspeicher und wird insbesondere in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit als Absicherungsinstrument genutzt. Digitale Finanzlösungen hingegen ermöglichen eine schnelle und grenzüberschreitende Verfügbarkeit von Vermögenswerten. Das MTS Money Transfer System versucht, beide Aspekte in einem gemeinsamen Modell zusammenzuführen.

Nach Angaben des Unternehmens basiert jede digitale Einheit auf einem realen Goldgegenwert. Dadurch soll eine direkte Verbindung zwischen digitaler Nutzung und physischem Sachwert entstehen. Befürworter solcher Konzepte sehen darin eine Möglichkeit, Vermögenswerte unabhängiger von inflationären Entwicklungen klassischer Währungen zu positionieren.

Darüber hinaus verweist die Bezahlplattform auf mögliche Anwendungen im Bereich der langfristigen Vermögenssicherung sowie der generationsübergreifenden Vermögens- und Nachlassplanung. Gerade vor dem Hintergrund wachsender Unsicherheiten an den internationalen Finanzmärkten gewinnt die Frage nach dem langfristigen Erhalt von Vermögenswerten für viele Anleger an Bedeutung.

Ob goldgedeckte digitale Währungen künftig eine größere Rolle im internationalen Finanzsystem spielen werden, bleibt abzuwarten. Fest steht jedoch, dass die Kombination aus realen Sachwerten und digitaler Infrastruktur zunehmend Aufmerksamkeit auf sich zieht. Unternehmen wie MTS Money Transfer System sehen darin einen möglichen Weg, traditionelle Wertbeständigkeit mit den Anforderungen einer digitalen Wirtschaft zu verbinden.

Weitere Informationen zum MTS Money Transfer System und zur goldgedeckten digitalen Währung „World“ stellt das Unternehmen unter www.world-mts.com zur Verfügung.