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Werksumbau in Sachsen: BMW macht Leipzig fit für die nächste E-Generation

BMW schaltet am Standort Leipzig auf Zukunft: In den kommenden Sommermonaten wird das sächsische Werk für mehrere Wochen umfassend umgebaut. Ziel der Modernisierung ist die Produktion der sogenannten „Neuen Klasse“ – der nächsten Generation vollelektrischer Fahrzeuge des Automobilkonzerns. Künftig könnten damit viele neue E-BMWs direkt aus Sachsen rollen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
19.06.2026 14:55
Lesezeit: 1 min
Werksumbau in Sachsen: BMW macht Leipzig fit für die nächste E-Generation
BMW rüstet das Werk Leipzig um: So bereitet sich der Automobilkonzern mit Millioneninvestitionen auf die nächste Generation von Elektroautos vor (Foto: dpa). Foto: Jan Woitas

Im Folgenden:

  • Wie BMW sein Werk in Leipzig für die nächste Generation von Elektroautos umrüstet.
  • Warum der Autobauer einen dreistelligen Millionenbetrag in den sächsischen Standort investiert.
  • Weshalb Ostdeutschland bei der Fertigung von Elektrofahrzeugen bereits bundesweit führend ist.

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