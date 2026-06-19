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Werksumbau in Sachsen: BMW macht Leipzig fit für die nächste E-Generation

BMW schaltet am Standort Leipzig auf Zukunft: In den kommenden Sommermonaten wird das sächsische Werk für mehrere Wochen umfassend umgebaut. Ziel der Modernisierung ist die Produktion der sogenannten „Neuen Klasse“ – der nächsten Generation vollelektrischer Fahrzeuge des Automobilkonzerns. Künftig könnten damit viele neue E-BMWs direkt aus Sachsen rollen.