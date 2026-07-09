Politik

Krise im Rathaus: Wegner immer mehr in der Defensive

Rund zwei Monate vor der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus steht der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) massiv unter Druck. Nach Vorwürfen über Falschangaben beim Stromausfall im Januar bricht der Koalitionspartner mit ihm: SPD-Spitzenkandidat Steffen Krach schloss jede zukünftige Zusammenarbeit mit Wegner aus.