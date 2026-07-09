Politik

Überraschende Wende: EU-Parlament ebnet Weg für Chatkontrolle

Das EU-Parlament hat trotz massiver Kritik den Weg frei gemacht, private Chats befristet auf Kindesmissbrauch zu scannen. In einer chaotischen Abstimmung stimmten die Abgeordneten für eine Ausnahme von den Datenschutzregeln – eine Kehrtwende nach dem eigentlichen Nein vor drei Monaten.