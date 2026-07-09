Politik

Überraschende Wende: EU-Parlament ebnet Weg für Chatkontrolle

Das EU-Parlament hat trotz massiver Kritik den Weg frei gemacht, private Chats befristet auf Kindesmissbrauch zu scannen. In einer chaotischen Abstimmung stimmten die Abgeordneten für eine Ausnahme von den Datenschutzregeln – eine Kehrtwende nach dem eigentlichen Nein vor drei Monaten.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
09.07.2026 13:31
Lesezeit: 3 min
Überraschende Wende: EU-Parlament ebnet Weg für Chatkontrolle
Eine Kriminaloberkommissarin sitzt vor einem Auswertungscomputer bei Ermittlungen gegen Kinderpornografie und sexuellen Missbrauch (Foto: dpa). Foto: Arne Dedert

Im Folgenden:

  • Wie das EU-Parlament nach einer chaotischen Abstimmung den Weg für die Chatkontrolle freimacht.
  • Warum Messenger-Dienste bald private Chats auf Endgeräten automatisiert scannen dürfen.
  • Weshalb ein umstrittenes Eilverfahren der Parlamentspräsidentin für scharfe Kritik sorgt.

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