Wirtschaft

China-Export: Warum der Westen an billigen Waren aus China erstickt

China produziert mehr, als die eigene Bevölkerung kaufen kann, und drückt immer aggressiver auf die Weltmärkte. Für Europa wird diese Exportmaschine zur industriellen Belastungsprobe: Ganze Branchen geraten unter Preisdruck, während Peking selbst kaum aus seinem Wachstumsmodell herausfindet. Die Frage ist nicht mehr, ob der Konflikt eskaliert, sondern ob der Westen überhaupt einen Ausweg aus dieser Spirale findet.