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SAP-Aktie: EU-Kartellverfahren beendet - SAP entgeht Millionenstrafe durch Zusagen

Der Softwarekonzern SAP hat eine drohende EU-Wettbewerbsstrafe in letzter Sekunde abgewendet. Nach Vorwürfen der EU-Kommission, der Konzern würde den Markt für Wartungs- und Supportdienstleistungen unfair dominieren, verpflichtete sich das Unternehmen aus Walldorf nun zu weitreichenden Änderungen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
09.07.2026 14:48
Lesezeit: 1 min
SAP-Aktie: EU-Kartellverfahren beendet - SAP entgeht Millionenstrafe durch Zusagen
Das Logo des Softwarekonzerns SAP ist am Hauptgebäude des Unternehmens angebracht. Der Konzern hält dort am Dienstag seine virtuellen Hauptversammlung ab (Foto: dpa). Foto: Uwe Anspach

Im Folgenden:

  • Wie SAP eine drohende EU-Kartellstrafe durch weitreichende Zugeständnisse abgewendet hat.
  • Welche neuen Freiheiten SAP-Kunden künftig bei Wartung und Support erhalten.
  • Warum sich der Softwarekonzern für zehn Jahre zu weltweiten Anpassungen verpflichtet.

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