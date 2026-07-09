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VW-Aktie: Showdown in Wolfsburg - Bundesweite Proteste gegen VW-Sparpläne

Mit einem bundesweiten Aktionstag stemmt sich die IG Metall gegen drohende Werksschließungen und massiven Jobabbau bei Volkswagen. Während die Beschäftigten an über einem Dutzend Standorten demonstrieren, kommt am Nachmittag der Aufsichtsrat zusammen. In der Wolfsburger Konzernzentrale droht ein harter Schlagabtausch über die verschärften Sparpläne.