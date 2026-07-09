Immobilien

Ein Paar hat ChatGPT gebeten, den Hauskauf und die finanzielle Freiheit durchzurechnen: Hier ist der Plan

Ein Paar auf Wohnungssuche hat ChatGPT genutzt, um berechnen zu lassen, wie ein künftiger Hauskauf ihnen mehr finanzielle Freiheit geben kann. Der Plan verweist unter anderem auf Tilgungsfreiheit und Investitionen. Laut einer Verbraucherökonomin enthält er sowohl vernünftige Ansätze als auch Fallstricke.