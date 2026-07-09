Wirtschaft

Firmenpleiten auf höchstem Stand seit mehr als 20 Jahren

Fast 5.000 Insolvenzen in nur drei Monaten. Nahezu alle Branchen und Regionen sind laut Wirtschaftsforschern betroffen. Und ein Ende der Entwicklung ist nicht in Sicht.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
09.07.2026 12:04
Lesezeit: 1 min
Firmenpleiten auf höchstem Stand seit mehr als 20 Jahren
Die Zahl der Firmenpleiten steigt weiter. Fast alle Branchen und Regionen sind betroffen, das dritte Quartal dürfte die Krise verschärfen. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum die Zahl der Firmenpleiten weiter rasant steigt.
  • Welche Branchen besonders stark unter der Insolvenzwelle leiden.
  • Weshalb Wirtschaftsforscher keine schnelle Entspannung erwarten.

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