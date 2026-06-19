Wirtschaft

Gemeinsame Ziele in Krisenzeiten: Deutschland und Türkei planen engere Kooperation

Deutschland und die Türkei wollen ihre wirtschaftliche Zusammenarbeit massiv ausbauen und vertiefen. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche betonte in Ankara die Bedeutung des Landes als verlässlicher Handelspartner und strategischer Verbündeter in Krisenzeiten. Neben dem klassischen Warenaustausch soll künftig vor allem die Kooperation im Energiebereich eine zentrale Rolle spielen.