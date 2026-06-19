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Übernahme: Ravensburger schnappt sich Steiff - Rettung oder Ausverkauf?

Zwei der bekanntesten deutschen Spielzeugmarken vereinen sich: Der Spielehersteller aus Ravensburg sichert sich die Mehrheit am traditionsreichen Plüschtier-Hersteller Steiff. Die Steiff-Familie bleibt zwar beteiligt, gibt aber die Kontrolle ab. Doch wie passt die Steiff-Übernahme zum Umsatzrückgang der Ravensburger?
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Deutsche Wirtschaftsnachrichten, Mirell Bellmann
19.06.2026 13:13
Lesezeit: 5 min
Übernahme: Ravensburger schnappt sich Steiff - Rettung oder Ausverkauf?
Markenzeichen Knopf im Ohr: Ravensburger steigt bei der Plüschtierfirma Steiff ein. Für Ravensburger passt der Zukauf in die Strategie, bei den Steiff-Erben klingelt die Kasse. (Foto: dpa) Foto: Marijan Murat

Im Folgenden:

  • Weshalb Ravensburger die Mehrheit am Plüschtier-Hersteller Steiff übernimmt.
  • Warum die Steiff-Erben einer Übernahme durch Ravensburg zustimmen. 
  • Wie beide Marken voneinander profitieren und Wachstum generieren wollen. 

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