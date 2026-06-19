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Übernahme: Ravensburger schnappt sich Steiff - Rettung oder Ausverkauf?

Zwei der bekanntesten deutschen Spielzeugmarken vereinen sich: Der Spielehersteller aus Ravensburg sichert sich die Mehrheit am traditionsreichen Plüschtier-Hersteller Steiff. Die Steiff-Familie bleibt zwar beteiligt, gibt aber die Kontrolle ab. Doch wie passt die Steiff-Übernahme zum Umsatzrückgang der Ravensburger?