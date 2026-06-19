Wirtschaft

US-Strafzölle im Visier: Washington leitet Verfahren wegen deutscher Arzneipreise ein

Die US-Regierung droht Deutschland im Streit um Medikamentenpreise mit Zöllen. Das Büro des Handelsbeauftragten Jamieson Greer leitete eine Untersuchung ein, weil US-Patienten einen unverhältnismäßig hohen Anteil an den globalen Forschungskosten tragen würden. Nachdem monatelange Gespräche mit Berlin scheiterten, erhöht Washington nun massiv den Druck für ein neues Preisabkommen.