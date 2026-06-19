Politik

Digitalisierungs-Offensive fürs Bauen: Hubertz bläst zum Angriff auf die Baukosten

Mit einem 13-Punkte-Plan will Bauministerin Verena Hubertz dem akuten Wohnungsmangel und den explodierenden Kosten trotzen. Kern des Pakets: Ab 2028 sollen Bauanträge nur noch digital eingereicht werden. Zudem setzt die SPD-Politikerin auf schnelleres, serielles Bauen und gebündelte Förderungen. Ohne diese Bremse drohe das Niveau unsäglich zu werden und Bauprojekte komplett zu verhindern.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
19.06.2026 13:56
Lesezeit: 2 min
Digitalisierungs-Offensive fürs Bauen: Hubertz bläst zum Angriff auf die Baukosten
Wie lassen sich Baukosten senken? Mit einer Digitaloffensive und seriellem Bauen will Ministerin Hubertz die Krise im Wohnungsbau endlich stoppen (Foto: dpa). Foto: Soeren Stache

Im Folgenden:

  • Wie Bauministerin Hubertz mit einer Digital-Offensive die explodierenden Baukosten senken will.
  • Warum die Bundesregierung künftig verstärkt auf serielles Bauen aus der Fabrik setzt.
  • Weshalb Bauanträge ab 2028 grundsätzlich nur noch digital eingereicht werden sollen.

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