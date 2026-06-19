Technologie

Das finale Kapitel: Deutschlands Atommüll nach drei Jahrzehnten komplett zurück

Eine Ära geht zu Ende: Die Rückführung des hochradioaktiven deutschen Atommülls aus dem Ausland ist offiziell abgeschlossen. Am Mittwochabend trafen die letzten sieben Castor-Behälter aus der britischen Anlage Sellafield im Zwischenlager Brokdorf ein. Laut Umweltstaatssekretär Jochen Flasbarth hat die Verteilung auf mehrere Lager geholfen, einen großen gesellschaftlichen Konflikt zu entschärfen.