Politik

Sicherheit in Europa: Warum die Stabilität auf dem Balkan jetzt entscheidend ist

Heeresinspekteur Christian Freuding warnt bei seinem Besuch in Bosnien vor wachsenden Spannungen auf dem Balkan. Angesichts externer Akteure, die versuchen, ihren Einfluss in der Region auszuweiten, sei die Stabilität vor Ort für die europäische Sicherheitsarchitektur unverzichtbar. Ein klarer Appell gegen die Instrumentalisierung regionaler Konflikte.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
10.04.2026 10:02
Lesezeit: 2 min
Sicherheit in Europa: Warum die Stabilität auf dem Balkan jetzt entscheidend ist
Russland, China und Trump-Einflüsse destabilisieren Bosnien. Was das für Europas Sicherheit bedeutet und warum die Lage auf dem Balkan so brisant ist (Foto: dpa). Foto: Markus Lenhardt

Im Folgenden:

  • Was sich hinter der verlängerten Ostflanke Europas verbirgt.
  • Welche Rolle Russland, China und das Trump-Umfeld in der Region spielt. 
  • Weshalb die Bundeswehr ihre Präsenz in Bosnien gezielt als Frühwarnsystem einsetzt.

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