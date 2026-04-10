Politik

Sicherheit in Europa: Warum die Stabilität auf dem Balkan jetzt entscheidend ist

Heeresinspekteur Christian Freuding warnt bei seinem Besuch in Bosnien vor wachsenden Spannungen auf dem Balkan. Angesichts externer Akteure, die versuchen, ihren Einfluss in der Region auszuweiten, sei die Stabilität vor Ort für die europäische Sicherheitsarchitektur unverzichtbar. Ein klarer Appell gegen die Instrumentalisierung regionaler Konflikte.