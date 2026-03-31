Wirtschaft

Volkswagen Rüstungsindustrie: Warum der Autobauer auf Waffen setzt

Volkswagen steht vor einem historischen Kurswechsel und prüft den Einstieg in die Rüstungsproduktion. Was als Rettung für Arbeitsplätze beginnt, könnte die deutsche Industrie grundlegend verändern und politisch brisant werden.