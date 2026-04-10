Wirtschaft

Nahost-Konflikt treibt Ölpreis weiter an: Nordseeöl erreicht Rekordniveau

Die Eskalation in der Straße von Hormus verschärft die Lage auf den Energiemärkten und setzt Preise sowie Lieferketten weltweit unter Druck. Wie nachhaltig verändert die Zuspitzung im Persischen Golf die Dynamik von Ölmarkt und globaler Wirtschaft?