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Reisebranche im Sinkflug: Ifo-Geschäftsklima bricht wegen Iran-Krise ein

Die Eskalation in Westasien belastet die Reisebranche massiv. Laut aktuellem Ifo-Index führen Umbuchungen, Stornierungen und steigende Flugpreise zu einem Stimmungstief bei den Unternehmen. Für Urlauber bedeutet die unsichere Lage nicht nur weniger Planungssicherheit, sondern auch spürbar höhere Kosten für die kommende Reisesaison.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
10.04.2026 11:35
Lesezeit: 1 min
Reisebranche im Sinkflug: Ifo-Geschäftsklima bricht wegen Iran-Krise ein
Eine Rauchwolke, verursacht durch einen iranischen Angriff, ist im Hintergrund zu sehen, während Flugzeuge der Emirates nach der Schließung des Flughafens auf dem Dubai International Airport geparkt sind (Foto: dpa). Foto: Altaf Qadri

Im Folgenden:

  • Warum der Ifo-Geschäftsklimaindex der Reisebranche im März auf minus 41,7 Punkte abstürzte.
  • Welche Millionen deutschen Flugreisenden die Reisewarnungen in der Golfregion direkt betreffen.
  • Weshalb Urlauber in der kommenden Reisesaison mit spürbar höheren Kosten rechnen müssen.

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