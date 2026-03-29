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Iran-Krieg verschiebt Kräfteverhältnisse am Himmel: Europäische Airlines profitieren – wie lange noch?

Stillgelegte Flughäfen, steigende Ticketpreise und neue Flugrouten: Der Iran-Krieg verändert die Dynamik im globalen Luftverkehr grundlegend. Europäische Airlines nutzen die Lage, doch geopolitische Risiken bleiben.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
29.03.2026 07:18
Lesezeit: 3 min
Iran-Krieg verschiebt Kräfteverhältnisse am Himmel: Europäische Airlines profitieren – wie lange noch?
Gesperrte Lufträume, steigende Ticketpreise und neue Gewinner: Der Iran-Krieg bringt Bewegung in den globalen Luftverkehr. (Foto: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum profitieren europäische Airlines plötzlich vom Iran-Krieg?
  • Wie stark sind Drehkreuze am Persischen Golf betroffen?
  • Welche Airlines gewinnen jetzt neue Marktanteile?

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