Politik

Iran-Krieg: Deutsche Reeder schlagen Alarm wegen akuter Risiken für Seeleute

Mitten im Iran-Krieg wächst die Unsicherheit für Reeder und Besatzungen auf hoher See. Der VDR warnt vor realen Gefahren, während immer mehr Schiffe betroffen sind. Die Versorgung scheint gesichert – doch wie lange hält diese fragile Stabilität an?