Politik

Krieg im Iran: Rückenwind oder Risiko für Netanjahu?

Israel steht erneut im Krieg mit dem Iran, während im Inland politische Spannungen wachsen. Viele Bürger unterstützen die Angriffe, doch Netanjahus Zukunft bleibt ungewiss. Kann ein militärischer Konflikt seine Position stärken – oder verschärft er die Zweifel an seiner Führung?