Politik

Krieg im Iran: Rückenwind oder Risiko für Netanjahu?

Israel steht erneut im Krieg mit dem Iran, während im Inland politische Spannungen wachsen. Viele Bürger unterstützen die Angriffe, doch Netanjahus Zukunft bleibt ungewiss. Kann ein militärischer Konflikt seine Position stärken – oder verschärft er die Zweifel an seiner Führung?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
28.03.2026 09:53
Lesezeit: 3 min
Krieg im Iran: Rückenwind oder Risiko für Netanjahu?
Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu: Hilft der Iran-Krieg Netanjahu? (Foto: dpa) Foto: Ronen Zvulun

Im Folgenden:

  • Warum unterstützen so viele Israelis den Krieg gegen den Iran?
  • Wie beeinflusst der Konflikt Netanjahus Wahlchancen konkret?
  • Welche militärischen Ziele hat Israel bislang verfehlt?

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