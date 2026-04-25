Politik

Energieanalyst Demostenes Flores: Europa wird beim Iran-Krieg den Preis zahlen

„Wir befinden uns in einer Art drittem Weltkrieg in Etappen“, warnt der Energieanalyst Demostenes Floros über den aktuellen Konflikt im Nahen Osten. Im Gespräch mit den Deutschen Wirtschaftsnachrichten erklärt er, warum der Krieg gegen den Iran weit mehr ist als ein regionaler Konflikt – und weshalb Europa wirtschaftlich besonders hart getroffen wird.
Autor
Moritz Enders
25.04.2026 16:00
Lesezeit: 4 min
Energieanalyst Demostenes Flores: Europa wird beim Iran-Krieg den Preis zahlen
Ein Mann trägt eine Frau, während sie zu Fuß eine zerstörte Brücke überqueren, die bei einem israelischen Luftangriff nahe der Küstenstadt Tyrus im Südlibanon getroffen wurde: Energieanalyst Floros erklärt, warum der Iran-Krieg globale Folgen hat, den Dollar bedroht und Europa wirtschaftlich härter trifft als die USA (Foto: dpa).

Im Folgenden:

  • Warum der Iran-Krieg laut einem Energieexperten weit mehr als ein regionaler Konflikt ist.
  • Weshalb Europa die wirtschaftlichen Folgen des Konflikts stärker spürt als die USA.
  • Welche Rolle der Dollar in der US-Strategie gegen Iran und China spielt.

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Moritz Enders

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Moritz Enders ist freier Autor und schreibt seit 2017 regelmäßig für die Deutschen Wirtschaftsnachrichten. Er studierte Geschichte in Rom und Sevilla, Enders ist außerdem Autor und Regisseur. Mehrere Dokumentarfilme brachte er unter anderem für das ZDF und arte auf den Bildschirm, zum Beispiel „Schüsse auf dem Petersplatz – wer wollte den Papst ermorden?“ und „Tod eines Bankers – der Skandal um die älteste Bank der Welt“. Im Februar 2026 ist sein Roman „Die Prinzessin von Centocelle“ erschienen, dessen Hauptfiguren neben der Prinzessin ein Tierpfleger im Ruhestand, ein Schimpanse, ein Privatdetektiv und der Doppelgänger eines Top-Terroristen sind.

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