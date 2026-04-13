Politik

Analyse: Irans Führer fordern Trump heraus – wer hat am meisten zu verlieren?

Die USA und der Iran verhandelten stundenlang, erzielten jedoch in Islamabad keinen Durchbruch. Sowohl die Kontrolle über die Straße von Hormus als auch das umstrittene Atomprogramm des Iran spalten die Parteien. Verbraucher weltweit müssen weiterhin mit hohen Energiepreisen rechnen