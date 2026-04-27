Politik

Wegen Iran-Krieg: Pentagon prüft Suspendierung von NATO-Verbündeten - ist das überhaupt möglich?

Der Iran-Krieg verschärft die Spannungen innerhalb der NATO deutlich. Washington prüft derzeit Maßnahmen gegen Verbündete, die militärische Unterstützung verweigert haben.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
27.04.2026 15:36
Lesezeit: 5 min
Wegen Iran-Krieg: Pentagon prüft Suspendierung von NATO-Verbündeten - ist das überhaupt möglich?
US-Verteidigungsminister Pete Hegseth: Die USA erwägen Konsequenzen für NATO-Verbündete wegen des Iran-Kriegs. (Foto: dpa) Foto: Konstantin Toropin

Im Folgenden:

  • Warum das Pentagon einen vorübergehenden Ausschluss Spaniens aus der NATO erwägt.
  • Welche geopolitischen Hebel Washington gegen zögerliche Verbündete intern diskutiert.
  • Wie der Iran-Krieg die Grundlagen der transatlantischen Sicherheitsarchitektur erschüttert.

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