Politik

Sipri-Analyse: Globale Aufrüstung - warum die Militärausgaben explodieren

Die weltweiten Militärausgaben steigen weiter und erreichen neue Höchststände. Konflikte, Unsicherheit und geopolitische Rivalitäten treiben die Entwicklung an. Besonders Europa rüstet massiv auf. Doch wie lange kann dieser Trend anhalten, ohne wirtschaftliche und gesellschaftliche Folgen zu verschärfen?