Politik

Sipri-Analyse: Globale Aufrüstung - warum die Militärausgaben explodieren

Die weltweiten Militärausgaben steigen weiter und erreichen neue Höchststände. Konflikte, Unsicherheit und geopolitische Rivalitäten treiben die Entwicklung an. Besonders Europa rüstet massiv auf. Doch wie lange kann dieser Trend anhalten, ohne wirtschaftliche und gesellschaftliche Folgen zu verschärfen?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
27.04.2026 10:05
Lesezeit: 3 min
Sipri-Analyse: Globale Aufrüstung - warum die Militärausgaben explodieren
Der Leopard-2-Kampfpanzer der Bundeswehr: Deutschland liegt im Ranking der Länder mit den höchsten Militärausgaben in Europa ganz vorne. (Foto: dpa) Foto: Kay Nietfeld

Im Folgenden:

  • Warum steigen die globalen Militärausgaben seit Jahren kontinuierlich an?
  • Wie erreicht die Welt einen neuen Militärausgaben-Rekord?
  • Warum erhöht Europa seine Verteidigungsausgaben besonders stark?

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