Wirtschaft

Europas Wettbewerbsfähigkeit: Draghi-Bericht setzt neue Maßstäbe in der EU-Politik

Draghis Bericht zu Europas Wettbewerbsfähigkeit gewinnt in Brüssel spürbar an Einfluss und prägt zentrale wirtschaftspolitische Entscheidungen der EU. Führt dieser Kurs zu mehr Handlungsfähigkeit oder steigt das Risiko politischer Fehlentscheidungen?
Autor
avtor
Albina Kenda
25.04.2026 05:50
Lesezeit: 4 min
Europas Wettbewerbsfähigkeit: Draghi-Bericht setzt neue Maßstäbe in der EU-Politik
Draghis Bericht zu Europas Wettbewerbsfähigkeit prägt zunehmend die EU-Politik und wirft zugleich Fragen nach Entscheidungsqualität und Machtverteilung in Brüssel auf (Foto: dpa) Foto: Wiktor Dabkowski

Im Folgenden:

  • Warum der Draghi-Bericht in Brüssel zur politischen Pflichtlektüre geworden ist.
  • Welche Risiken die geplante Lockerung der EU-Fusionskontrolle für den Wettbewerb birgt.
  • Weshalb schnellere EU-Entscheidungen nicht zwingend bessere Entscheidungen bedeuten.

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Albina Kenda

Zum Autor:

Albina Kenda ist eine erfahrene Journalistin, die sich auf die Berichterstattung über Geldpolitik und EU-Themen für die slowenische Wirtschaftszeitung Casnik Finance spezialisiert hat. Sie arbeitet sich regelmäßig durch endlose Stapel von Berichten, Vorschlägen, Reden und Diskussionen, um so klar wie möglich darzustellen, wie internationale und insbesondere europäische Themen uns alle betreffen, auch wenn wir uns nicht dafür interessieren.

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