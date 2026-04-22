Wirtschaft

EZB im geopolitischen Spannungsfeld: Warum Zinsen vorerst unverändert bleiben

Die EZB hält an ihrem aktuellen Zinskurs fest, obwohl Energiepreise, geopolitische Risiken und neue Marktunsicherheiten den Druck auf die Geldpolitik erhöhen. Wie lange kann die Notenbank diese Linie noch durchhalten, ohne neue Risiken für Inflation und Finanzstabilität im Euroraum zu erzeugen?