Politik

Arbeitszeitdebatte: Warum längere Arbeitszeiten nicht die Lösung sind

Während steigende Arbeitslosigkeit und zunehmender Einsatz von Künstlicher Intelligenz den Arbeitsmarkt in Deutschland bestimmen - debattieren Wirtschaft und Politik über längere Arbeitszeiten. Ein Vergleich mit der Schweiz zeigt, dass der Ansatz, die Arbeitszeiten weiter auszudehnen, in die falsche Richtung geht. Warum es stattdessen eine bessere Arbeitskultur braucht.