Politik

Arbeitszeitdebatte: Warum längere Arbeitszeiten nicht die Lösung sind

Während steigende Arbeitslosigkeit und zunehmender Einsatz von Künstlicher Intelligenz den Arbeitsmarkt in Deutschland bestimmen - debattieren Wirtschaft und Politik über längere Arbeitszeiten. Ein Vergleich mit der Schweiz zeigt, dass der Ansatz, die Arbeitszeiten weiter auszudehnen, in die falsche Richtung geht. Warum es stattdessen eine bessere Arbeitskultur braucht.
article:authors
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, Mirell Bellmann
22.04.2026 05:55
Lesezeit: 4 min
Arbeitszeitdebatte: Warum längere Arbeitszeiten nicht die Lösung sind
Vorbild Schweiz? In der Schweiz sind die Arbeitszeiten im Vergleich zum europäischen Durchschnitt deutlich höher: Die Normalarbeitszeit für eine Vollzeitstelle liegt zwischen 40 und 42,5 Stunden pro Woche. (Foto: dpa) Foto: Gian Ehrenzeller

Im Folgenden:

  • Warum längere Arbeitszeiten Deutschlands Wirtschaftsprobleme nicht lösen sondern verschärfen.
  • Weshalb das Schweizer Arbeitszeitmodell trotz hoher Produktivität kein guter Vergleich ist. 
  • Zu welchen konkreten Belastungen lange Arbeitszeiten gesundheitlich und privat führen können. 

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.

  • 3 Monate Zugriff ab nur 1,66 EUR

     

    Endlich keine Werbung

    ✔ Unbegrenzter Zugriff auf wirklich alle Inhalte

    Inklusive täglichem Newsletter

    Inklusive einem ePaper mit monatlichem Schwerpunkt

    Teilen Sie Artikel mit Nicht-Abonnenten

    Archiv aller ePaper

    Vorlesefunktion aller Artikel

X
DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Arbeitszeitdebatte: Warum längere Arbeitszeiten nicht die Lösung sind
DWN
Politik
Politik Arbeitszeitdebatte: Warum längere Arbeitszeiten nicht die Lösung sind
22.04.2026

Während steigende Arbeitslosigkeit und zunehmender Einsatz von Künstlicher Intelligenz den Arbeitsmarkt in Deutschland bestimmen -...

Silicon Valley im Umbruch: 3 besorgniserregende Dinge, über die jetzt alle sprechen
DWN
Technologie
Technologie Silicon Valley im Umbruch: 3 besorgniserregende Dinge, über die jetzt alle sprechen
21.04.2026

Im Silicon Valley verdichten sich die Signale für einen tiefgreifenden Wandel, der die Arbeitswelt unter dem Druck der KI neu ordnen...

Wirtschaft Russlands in der Krise: Haushaltsdefizit wächst - auch der Druck auf Putin?
DWN
Politik
Politik Wirtschaft Russlands in der Krise: Haushaltsdefizit wächst - auch der Druck auf Putin?
21.04.2026

Hohe Energiepreise und gelockerte Sanktionen verschaffen der russischen Wirtschaft kurzfristig Luft. Doch gleichzeitig mehren sich Hinweise...

Apple-Aktie reagiert auf Führungswechsel: Apple-Chef Cook geht - Hardware-Chef Ternus übernimmt
DWN
Finanzen
Finanzen Apple-Aktie reagiert auf Führungswechsel: Apple-Chef Cook geht - Hardware-Chef Ternus übernimmt
21.04.2026

Bei Apple steht ein historischer Führungswechsel bevor, der auch die Apple-Aktie bewegt: Nach 15 Jahren übergibt Apple-Chef Tim Cook das...

MSCI World ETF-Vergleich: Die besten ETF Fonds auf den MSCI World-Index im Test
DWN
Finanzen
Finanzen MSCI World ETF-Vergleich: Die besten ETF Fonds auf den MSCI World-Index im Test
21.04.2026

Mit einem MSCI World-ETF investieren Anleger in die weltweit wichtigsten Unternehmen der Industriestaaten. Wer vor 10 Jahren MSCI...

QVC-Insolvenz: Teleshopping-Sender steht vor dem Aus - was das für Kunden heißt
DWN
Unternehmen
Unternehmen QVC-Insolvenz: Teleshopping-Sender steht vor dem Aus - was das für Kunden heißt
21.04.2026

Die QVC-Insolvenz erschüttert die Teleshopping-Branche und stellt ein jahrzehntelang erfolgreiches Geschäftsmodell infrage. Während der...

Heliumknappheit: Chipindustrie vor strukturellen Herausforderungen
DWN
Politik
Politik Heliumknappheit: Chipindustrie vor strukturellen Herausforderungen
21.04.2026

Ein oft übersehener Rohstoff rückt in den Mittelpunkt der globalen Wirtschaft, während geopolitische Spannungen zentrale Lieferketten...

Vor dem SpaceX-IPO: Wie Anleger in SpaceX-Aktien investieren können
DWN
Finanzen
Finanzen Vor dem SpaceX-IPO: Wie Anleger in SpaceX-Aktien investieren können
21.04.2026

Das SpaceX-IPO rückt näher und lenkt den Blick auf die Frage, wie Anleger schon vor dem Börsengang Zugang zu einem der begehrtesten...