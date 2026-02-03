Unternehmen

Teilzeit boomt: Wie Unternehmen, Branchen und Demografie die Quote treiben

Das Angebot an Teilzeitjobs wächst seit Jahren, damit auch die Anzahl an Beschäftigen in Teilzeit – freiwillig oder nicht. Warum die hohe Teilzeitquote zum großen Teil von den Unternehmen ausgeht. Und wie Politik Arbeitszeit jetzt reglementieren will.
Autor
Mirell Bellmann
03.02.2026 13:59
Aktualisiert: 03.02.2026 16:00
Lesezeit: 4 min
Teilzeit boomt: Wie Unternehmen, Branchen und Demografie die Quote treiben
Immer mehr Unternehmen schreiben Teilzeitstellen aus: Aktuell sind rund 27 Prozent der Stellenanzeigen auf der Jobplattform Indeed keine Vollzeitstellen. (Foto: dpa) Foto: Angelika Warmuth

Im Folgenden:

  • Wie die Teilzeitquote erstmals die 40-Prozent-Marke überschritten hat.
  • Warum der hohe Anteil an Teilzeitbeschäftigten von den Unternehmen ausgeht.
  • Weshalb die CDU den Rechtsanspruch auf "Lifestyle-Teilzeit" kippen will.

Mirell Bellmann

Mirell Bellmann schreibt als Redakteurin bei den DWN über Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Zuvor arbeitete sie für Servus TV und den Deutschen Bundestag.

