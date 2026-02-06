Panorama

48-Stunden-Woche: Mehrheit der Deutschen lehnt längere Arbeitszeit ab

Die Mehrheit der Deutschen will keine 48-Stunden-Woche und lehnt längere Arbeitszeiten ab. Vollzeit mit 35 bis 40 Wochenstunden bleibt das bevorzugte Modell.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
06.02.2026 07:23
Lesezeit: 2 min
48-Stunden-Woche: Mehrheit der Deutschen lehnt längere Arbeitszeit ab
Symboldbild für "mehr Arbeit, weniger Freizeit": Die Kirchturmuhr des Mainzer Doms. (Foto: dpa) Foto: Arne Dedert

Im Folgenden:

  • Wie viele Menschen Vollzeit mit 35 bis 40 Wochenstunden bevorzugen.
  • Welche Modelle die Vier-Tage-Woche und Teilzeit abdecken.
  • Warum Politik und Bevölkerung beim Arbeitszeitgesetz auseinanderdriften.

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist für registrierte Benutzer kostenlos.

  • Mit einem Benutzernamen können Sie diesen Artikel kostenlos lesen.

    Registrieren Sie einen kostenlosen Benutzernamen oder melden Sie sich mit einem vorhandenen an.

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt und Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

48-Stunden-Woche: Mehrheit der Deutschen lehnt längere Arbeitszeit ab
DWN
Panorama
Panorama 48-Stunden-Woche: Mehrheit der Deutschen lehnt längere Arbeitszeit ab
06.02.2026

Die Mehrheit der Deutschen will keine 48-Stunden-Woche und lehnt längere Arbeitszeiten ab. Vollzeit mit 35 bis 40 Wochenstunden bleibt das...

Entwicklung am Energiemarkt: Gaspreise in Europa sinken deutlich
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Entwicklung am Energiemarkt: Gaspreise in Europa sinken deutlich
06.02.2026

Die europäischen Gaspreise sinken spürbar, obwohl die Speicherstände niedrig bleiben und geopolitische Risiken weiterhin vorhanden sind....

US-Börsen: Amazon-Aktie bricht zweistellig ein – hohe Ausgaben überschatten starke Ergebnisse
DWN
Finanzen
Finanzen US-Börsen: Amazon-Aktie bricht zweistellig ein – hohe Ausgaben überschatten starke Ergebnisse
05.02.2026

Amazon übertraf im vierten Quartal die Erwartungen der Analysten, schockiert jedoch mit dem Plan, die Rekordsumme von 200 Milliarden...

Krypto-News: Kryptowährungen brechen ein – Bitcoin-Kurs auf tiefstem Stand seit Trumps Wahlsieg
DWN
Finanzen
Finanzen Krypto-News: Kryptowährungen brechen ein – Bitcoin-Kurs auf tiefstem Stand seit Trumps Wahlsieg
05.02.2026

Am Donnerstag ist der Krypto-Crash weiter gegangen, Star-Investor Michael Burry warnt bereits vor einer "Todesspirale". Der Bitcoin-Kurs...

US-Börsen: Anhaltende Unsicherheit belastet die Börse: Wichtige Aktien schließen im Minus
DWN
Finanzen
Finanzen US-Börsen: Anhaltende Unsicherheit belastet die Börse: Wichtige Aktien schließen im Minus
05.02.2026

Die US-Aktienmärkte gerieten erneut unter starken Verkaufsdruck. Die Talfahrt des Technologiesektors setzte sich fort, während sich...

KI-Investitionen: Alphabet verdoppelt Milliarden-Ausgaben für Rechenzentren
DWN
Finanzen
Finanzen KI-Investitionen: Alphabet verdoppelt Milliarden-Ausgaben für Rechenzentren
05.02.2026

Alphabet verdoppelt seine KI-Investitionen und erhöht den Druck auf Wettbewerber. Der Internet-Riese setzt Milliarden in Rechenzentren und...

Industrie: Unerwarteter Auftragsboom weckt neue Hoffnung
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Industrie: Unerwarteter Auftragsboom weckt neue Hoffnung
05.02.2026

Die deutsche Industrie erlebte zum Jahresende einen überraschend kräftigen Auftragsboom – und nährt damit die Hoffnung auf ein Ende...

OMV-Aktie aktuell: Hohe Dividendenrendite, doch Analysten warnen
DWN
Finanzen
Finanzen OMV-Aktie aktuell: Hohe Dividendenrendite, doch Analysten warnen
05.02.2026

Die OMV-Aktie polarisiert: starke Dividende, schwankende Zahlen und skeptische Analysten. Während sich der Kurs der OMV-Aktie auf hohem...