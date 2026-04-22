Politik

Zwischen Datenschutz und Kontrolle: EU-App zur Altersprüfung im Internet kommt

Um den Jugendschutz im Internet zu verbessern, hat die EU eine App zur Altersverifizierung entwickelt. Die Lösung, die Ursula von der Leyen vorgestellt hat, soll Altersnachweise ermöglichen, ohne persönliche Daten offenzulegen. Wann kann (oder muss) man die App in Deutschland nutzen?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
22.04.2026 16:03
Lesezeit: 3 min
Zwischen Datenschutz und Kontrolle: EU-App zur Altersprüfung im Internet kommt
Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, spricht während einer Medienkonferenz am EU-Hauptsitz über die Nutzung einer europäischen App für den digitalen Alterscheck. (Foto: dpa) Foto: Omar Havana

Im Folgenden:

  • Wie die neue EU-App Altersnachweise im Netz technisch ermöglichen soll. 
  • Weshalb Deutschland bei der Einführung der EU-Altersverifikation zurückliegt.
  • Welche Rolle die App bei einem möglichen europaweiten Social-Media-Verbot für Minderjährige spielen könnte.

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