Politik

Zwischen Datenschutz und Kontrolle: EU-App zur Altersprüfung im Internet kommt

Um den Jugendschutz im Internet zu verbessern, hat die EU eine App zur Altersverifizierung entwickelt. Die Lösung, die Ursula von der Leyen vorgestellt hat, soll Altersnachweise ermöglichen, ohne persönliche Daten offenzulegen. Wann kann (oder muss) man die App in Deutschland nutzen?