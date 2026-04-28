Politik

Angst breitet sich in Washington aus: Minister fliegen reihenweise aus dem Amt

In Washington geraten die Machtverhältnisse ins Wanken. Wie viele Minister kann Trump noch verlieren?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
28.04.2026 05:50
Lesezeit: 5 min
Angst breitet sich in Washington aus: Minister fliegen reihenweise aus dem Amt
Donald Trump wurde durch seinen legendären Satz „You’re fired“ in der Reality-Show „The Apprentice“ aus dem Jahr 2004 bekannt. Nun hat er begonnen, diesen Satz gegenüber seinen Ministern zu verwenden. (Foto: dpa)

Im Folgenden:

  • Warum Trump seit März bereits vier hochrangige Minister entlassen hat.
  • Welche Namen laut Politico als nächste Entlassungskandidaten im Weißen Haus gelten.
  • Wie Trumps sinkende Umfragewerte und der Iran-Konflikt die Regierungskrise verschärfen.

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