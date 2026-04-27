Panorama

White House Correspondents Association: Sicherheitslücken bei Trump-Gala sorgen für Kritik

Schüsse bei einer Gala mit Donald Trump erschüttern Washington und werfen drängende Fragen zur Sicherheit auf. Hochrangige Politiker waren anwesend, doch offenbar fehlten entscheidende Schutzmaßnahmen bei der White House Correspondents Association. Wie konnte es zu diesem Vorfall kommen – und wer trägt die Verantwortung?