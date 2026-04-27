Panorama

White House Correspondents Association: Sicherheitslücken bei Trump-Gala sorgen für Kritik

Schüsse bei einer Gala mit Donald Trump erschüttern Washington und werfen drängende Fragen zur Sicherheit auf. Hochrangige Politiker waren anwesend, doch offenbar fehlten entscheidende Schutzmaßnahmen bei der White House Correspondents Association. Wie konnte es zu diesem Vorfall kommen – und wer trägt die Verantwortung?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
27.04.2026 10:20
Lesezeit: 2 min
White House Correspondents Association: Sicherheitslücken bei Trump-Gala sorgen für Kritik
White House Correspondents Association: Agenten des US-Geheimdienstes umringen US-Präsident Donald Trump. (Foto: dpa) Foto: Alex Brandon

Im Folgenden:

  • Wie konnte ein bewaffneter Täter die Sicherheitskontrollen überwinden?
  • Warum wurde die Sicherheitsstufe offenbar niedriger angesetzt?
  • Wer trägt die Verantwortung für mögliche Versäumnisse?

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