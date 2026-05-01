Unternehmen

Die Infrastruktur-Falle: Wenn der Standort Deutschland zum Geschäftsrisiko wird

Deutschlands industrielle Basis verliert ihre Verlässlichkeit. Was jahrzehntelang als staatliche Standortgarantie galt – stabile Energie und leistungsfähige Netze –, wird für den Mittelstand zunehmend zum unkalkulierbaren Faktor. Während Großkonzerne Abhängigkeiten durch Eigenlösungen oder Abwanderung reduzieren, geraten kleine und mittlere Unternehmen in eine strukturelle Zange. Wer heute wachsen will, kämpft nicht mehr nur gegen den Markt – sondern gegen einen Standort, der selbst zum Risiko geworden ist.