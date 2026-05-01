Unternehmen

Die Infrastruktur-Falle: Wenn der Standort Deutschland zum Geschäftsrisiko wird

Deutschlands industrielle Basis verliert ihre Verlässlichkeit. Was jahrzehntelang als staatliche Standortgarantie galt – stabile Energie und leistungsfähige Netze –, wird für den Mittelstand zunehmend zum unkalkulierbaren Faktor. Während Großkonzerne Abhängigkeiten durch Eigenlösungen oder Abwanderung reduzieren, geraten kleine und mittlere Unternehmen in eine strukturelle Zange. Wer heute wachsen will, kämpft nicht mehr nur gegen den Markt – sondern gegen einen Standort, der selbst zum Risiko geworden ist.
Autor
avtor
Anika Völger
01.05.2026 11:00
Lesezeit: 3 min
Die Infrastruktur-Falle: Wenn der Standort Deutschland zum Geschäftsrisiko wird
Der Standort wird zum Problem: Warum deutsche Unternehmen nicht mehr am Markt, sondern an Energiepreisen und Netzen scheitern (Foto: dpa). Foto: Martin Schutt

Im Folgenden:

  • Infrastruktur als strategische Frage: Sie entscheidet über Sieg oder Niederlage von KMU.
  • Riskante Abhängigkeit: Die Dominanz globaler Player macht den Mittelstand verwundbar.
  • Faktor Resilienz: Autonomie wird zum wichtigsten Wettbewerbsvorteil der Zukunft.

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Anika Völger
Freie Wirtschaftsjournalistin, Autorin, Bankkauffrau, Verwaltungswirtin, Dozentin für Recht. Anika Völger verbindet juristisches und wirtschaftliches Fachwissen mit journalistischer Klarheit. Die Hannoveranerin ordnet wirtschaftliche und politische Entwicklungen ein, analysiert rechtliche Zusammenhänge und erklärt Wirtschafts-, Finanz-, Technologie- und Kryptothemen für ein breites Publikum. Sie schreibt u. a. für die Deutschen Wirtschaftsnachrichten, für Kanzleien sowie für Finanz- und Technologieunternehmen.
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