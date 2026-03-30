Wirtschaft

Industrielle Revolution am Bau: Leipzig erhält weltweit erstes Carbonbetonwerk

Sachsen setzt ein deutliches Zeichen in der modernen Industriepolitik und positioniert sich als Pionier für ressourceneffiziente Bautechnologien. Mit dem Projekt „C-Factory“ entsteht in Leipzig die weltweit erste industrielle Fertigungsstätte für Carbonbeton-Bauteile, die nicht nur die Stabilität von Bauwerken erhöht, sondern diese künftig auch als CO2-Speicher nutzt. Das Vorhaben markiert den entscheidenden Übergang von der universitären Forschung hin zur wirtschaftlichen Skalierbarkeit einer Technologie, die das Potenzial hat, die gesamte Baubranche nachhaltig zu transformieren.