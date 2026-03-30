Wirtschaft

Industrielle Revolution am Bau: Leipzig erhält weltweit erstes Carbonbetonwerk

Sachsen setzt ein deutliches Zeichen in der modernen Industriepolitik und positioniert sich als Pionier für ressourceneffiziente Bautechnologien. Mit dem Projekt „C-Factory“ entsteht in Leipzig die weltweit erste industrielle Fertigungsstätte für Carbonbeton-Bauteile, die nicht nur die Stabilität von Bauwerken erhöht, sondern diese künftig auch als CO2-Speicher nutzt. Das Vorhaben markiert den entscheidenden Übergang von der universitären Forschung hin zur wirtschaftlichen Skalierbarkeit einer Technologie, die das Potenzial hat, die gesamte Baubranche nachhaltig zu transformieren.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
30.03.2026 15:30
Lesezeit: 1 min
Industrielle Revolution am Bau: Leipzig erhält weltweit erstes Carbonbetonwerk
Dirk Panter (SPD, r), Wirtschaftsminister von Sachsen, und Alexander Kahnt, Projektleiter der C-Factory, nehmen im Carbonbetonhaus «Cube» auf dem Campus der TU Dresden an der Einweihung des ersten Carbonbetonwerks teil: In Leipzig entsteht die weltweit erste Carbonbeton-Fabrik. Was das für Baukosten, Ressourcen und CO2-Emissionen bedeutet, lesen Sie hier (Foto: dpa). Foto: Robert Michael

Im Folgenden:

  • Warum Leipzig mit der weltweit ersten Carbonbeton-Fabrik die Baubranche neu definiert.
  • Wie Bundesförderung einen Mittelständler zum globalen Technologiepionier machen.
  • Weshalb Carbonbeton eine Innovation zur konventionelle Bauweise darstellt.

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