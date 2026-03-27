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Sinkender Bierkonsum: Ostdeutsche Traditionsbrauerei Mauritius meldet Insolvenz

Überteuerte Rohstoffpreise und sinkender Bierkonsum bedrohen 165 Jahre Brautradition aus Sachsen: Mauritius Brauerei aus Zwickau hat Insolvenz beantragt. Die Traditionsbrauerei wurde 2018 von der Stuttgarter Brauerei Dinkelacker Schwaben Bräu übernommen. Eine Kooperation mit Rewe soll Rettung bringen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
27.03.2026 09:08
Lesezeit: 2 min
Sinkender Bierkonsum: Ostdeutsche Traditionsbrauerei Mauritius meldet Insolvenz
Die traditionsreiche Brauerei aus Zwickau kämpft ums Überleben: Nach mehr als 160 Jahren hat das Unternehmen Insolvenz angemeldet. (Foto: dpa) Foto: Bodo Schackow

Im Folgenden:

  • Warum die 165 Jahre alte Mauritius Brauerei aus Zwickau Insolvenz angemeldet hat.
  • Welche Rolle die Rewe-Kooperation beim möglichen Überleben der Traditionsbrauerei spielt.
  • Wie stark der sächsische Biermarkt 2024 eingebrochen ist – und was das für die Branche bedeutet.

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