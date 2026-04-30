Finanzen

US-Marktbericht: Wall Street beendet den Monat auf einem Hoch

Was hinter der außergewöhnlichen Rallye steckt und warum dieser Börsenmonat in Erinnerung bleiben wird.
Autor
Bonnier Investor
30.04.2026 22:19
Lesezeit: 1 min
US-Marktbericht: Wall Street beendet den Monat auf einem Hoch
Wall Street sign with american flags and New York Stock Exchange in Manhattan, New York City, USA. (Foto: lucky-photographer/iStock) Foto: lucky-photographer/iStock

Ein historischer Börsenmonat

Die Wall Street hat den letzten Handelstag des Monats auf einem Hoch beendet, da alle großen US-Indizes in der Gewinnzone schlossen.

Der April war ein herausragender Monat für den Aktienmarkt, in dem der S&P 500 und der Nasdaq Composite ihre beste Monatsperformance seit 2020 verzeichneten.

Die Treiber der aktuellen Rallye

Die Aktienkurse zogen den gesamten Monat über an, da die nachlassenden Spannungen mit dem Iran die Anleger zur Rückkehr an den Aktienmarkt ermutigten.

Zusätzlichen Auftrieb verlieh die Berichtssaison für das erste Quartal, deren Ergebnisse auf breiter Front zeigten, dass die US-Unternehmen trotz der anhaltenden makroökonomischen Unsicherheit widerstandsfähig geblieben sind.

Einzelwerte und Indizes im Fokus

Der Dow Jones Industrial Average schloss 1,76 Prozent im Plus bei 49.652,14 Punkten.

Angetrieben wurde der Index durch die starke Wertentwicklung des Discount-Einzelhandelsriesen Walmart und des Schwermaschinenherstellers Caterpillar Inc., die um 3 Prozent beziehungsweise 9,9 Prozent zulegten.

Belastet wurde der Index hingegen von Nvidia; die Aktie büßte bis zum Ende des Handelstages 4,63 Prozent ein.

Der S&P 500 schloss mit einem Plus von 1,07 Prozent bei 7.209,01 Punkten, während der technologielastige Nasdaq zum Schlussgong mit einem Aufschlag von 0,95 Prozent bei 24.907,62 Punkten aus dem Handel ging.

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