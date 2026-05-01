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Souveräne Cloud: Warum Unternehmen die Kontrolle über ihre Daten zurückholen

Die souveräne Cloud bringt mehr Kontrolle über die Daten, aber auch neue Fragen zu Kosten, Architektur und Abhängigkeit von Anbietern.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
01.05.2026 05:51
Lesezeit: 6 min
Souveräne Cloud: Warum Unternehmen die Kontrolle über ihre Daten zurückholen
Bei der Überlegung zur souveränen Cloud geht es schon längst nicht mehr um reine Ideen, sondern Strategie. (Illustration: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum europäische Unternehmen die Kontrolle über ihre Cloud-Daten strategisch neu bewerten.
  • Wie die souveräne Cloud zwischen regulatorischer Pflicht und echtem Wettbewerbsvorteil entscheidet.
  • Welche konkreten Schritte Organisationen beim Übergang zu einer souveränen Cloud-Architektur gehen müssen.

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