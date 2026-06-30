Wirtschaft

Monatlich 15.000 Arbeitslose aus der Industrie

Es geht weiter bergab mit der deutschen Industrie. Tausende von Menschen in der Branche verlieren monatlich ihren Job - ohne Aussicht auf Besserung. Es scheint, als stünde die Rezession unmittelbar vor der Tür.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
30.06.2026 15:05
Lesezeit: 3 min
Monatlich 15.000 Arbeitslose aus der Industrie
Deindustrialisierung? Alleine VW plant den Abbau von bis zu 100.000 Stellen weltweit. (Foto: dpa) Foto: Swen Pförtner

Im Folgenden:

  • Warum Deutschlands Industrie jeden Monat 15.000 Arbeitsplätze verliert.
  • Welche Folgen die Industriekrise für den Arbeitsmarkt hat.
  • Welche Regionen der demografische Wandel besonders trifft.

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