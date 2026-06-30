US-Börsen im Überblick: Chip-Aktien bescheren der Wall Street das beste Quartal seit 2020

Bewegung an den US-Börsen prägt die Stimmung an den internationalen Finanzmärkten. (Foto: Domingo Saez Romero/iStock)

Bewegung an den US-Börsen prägt die Stimmung an den internationalen Finanzmärkten. (Foto: Domingo Saez Romero/iStock) Foto: Domingo Saez Romero/iStock

Starker Quartalsabschluss für US-Indizes

Chip-Aktien sorgten am Dienstag für einen deutlichen Kursaufschwung an den US-Märkten. Damit schloss die Wall Street ihr bestes Quartal seit sechs Jahren ab, in dem der S&P 500 Index um 8 Billionen Dollar (7 Billionen Euro) an Wert gewann.

Das erste Halbjahr und somit auch das zweite Quartal gingen am Dienstag zu Ende und zogen eine positive Bilanz, wobei die drei großen Indizes im Plus aus dem Handel gingen.

Der Nasdaq-100-Index führte die Gewinne an und stieg bis zum Handelsschluss um 1,7 Prozent, gefolgt vom S&P 500, der 0,8 Prozent zulegte, und dem Dow Jones, der um 0,3 Prozent stieg.

Der Dow ist in den ersten sechs Monaten des Jahres um mehr als 8 Prozent gestiegen und befindet sich damit auf Kurs für sein bestes erstes Halbjahr seit 2021, als er um 12,7 Prozent nach oben kletterte.

Auch der S&P 500 verzeichnete in den ersten sechs Monaten ein Plus von über 8 Prozent, während der Nasdaq beide übertraf und um mehr als 11 Prozent zulegte.

Tech-Giganten und Chip-Hersteller im Aufwind

Chip-Aktien führten am Dienstag die Kursgewinne in New York an und machten damit den breiten Ausverkauf der vergangenen Woche wieder wett.

SanDisk, der multinationale Gigant für Computerspeicher, verzeichnete den stärksten Anstieg und schoss um mehr als 10 Prozent in die Höhe, gefolgt von Advanced Micro Devices mit einem Sprung von 7,6 Prozent und ASML mit einem Plus von 6,8 Prozent.

Die Aktien von Intel stiegen um mehr als 5,5 Prozent, während Nvidia – das größte Unternehmen der Welt – um 2,6 Prozent zulegte, ebenso wie Apple, das bis zum Handelsschluss den gleichen Zuwachs verzeichnette.

Die Google-Muttergesellschaft Alphabet verbuchte moderatere Gewinne und stieg leicht um 0,85 Prozent, während Microsoft um 1,3 Prozent zulegte und Meta von Mark Zuckerberg ein knappes Plus von 0,2 Prozent erzielte.

Dämpfer für Pharma- und Finanzwerte

Abseits des Technologiesektors war es ein schwieriger Tag für die Pharmabranche, die um 1,2 Prozent nachgab. Angeführt wurde dieser Rückgang von Verlusten bei Eli Lilly und Johnson & Johnson, die mit einem Minus von 1,9 Prozent bzw. 1,5 Prozent aus dem Handel gingen.

Der Finanzsektor gab um 0,25 Prozent nach, wobei die Bank of America um 1,7 Prozent abrutschte. Andernorts schlossen der Streamingdienst Netflix und der Fahrdienst Uber mit Verlusten von 2,9 Prozent bzw. 4,6 Prozent.