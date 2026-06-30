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Aufhebungsvertrag wegen Personalabbau: Die wichtigsten Fakten

Personalabbau ist auf Grund der schlechten wirtschaftliche Lage derzeit für viele Unternehmen ein Thema. Maßnahmen sind häufig betriebsbedingte Kündigungen oder Aufhebungsverträge: Was ist die bessere Alternative? Worauf Arbeitgeber und Arbeitnehmer beim Abschluss eines Aufhebungsvertrags achten müssen, damit es nicht teuer wird.