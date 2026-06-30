Unternehmen

Aufhebungsvertrag wegen Personalabbau: Die wichtigsten Fakten

Personalabbau ist auf Grund der schlechten wirtschaftliche Lage derzeit für viele Unternehmen ein Thema. Maßnahmen sind häufig betriebsbedingte Kündigungen oder Aufhebungsverträge: Was ist die bessere Alternative? Worauf Arbeitgeber und Arbeitnehmer beim Abschluss eines Aufhebungsvertrags achten müssen, damit es nicht teuer wird.
Autor
Mirell Bellmann
30.06.2026 12:00
Lesezeit: 4 min
Aufhebungsvertrag wegen Personalabbau: Die wichtigsten Fakten
Während Angestellte bei einer betriebsbedingten Kündigung vor vollendete Tatsachen gestellt werden, müssen sie einem Aufhebungsvertrag ausdrücklich zustimmen. (Foto: iStock/Credit: BernardaSv) Foto: BernardaSv

Im Folgenden:

  • Welche Vorteile ein Aufhebungsvertrag für Arbeitnehmer und Arbeitgeber haben kann. 
  • Welche Klausel im Aufhebungsvertrag eine Sperrzeit beim Arbeitslosengeld verhindert.
  • Weshalb Formfehler im Aufhebungsvertrag Arbeitgeber bares Geld kosten können.

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Mirell Bellmann

Mirell Bellmann schreibt als Redakteurin bei den DWN über Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Zuvor arbeitete sie für Servus TV und den Deutschen Bundestag.

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