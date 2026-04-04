Unternehmen

Die digitale Zwangsjacke kommt: Warum Mittelständler ihre IT umbauen müssen

Von E-Rechnung über KI-Haftung bis zu strengeren Nachhaltigkeitsregeln: Auf deutsche Unternehmen kommen zahlreiche neue Vorschriften zu. Was als Modernisierung gilt, wird für viele zur Belastung. Ohne schnelle IT-Modernisierung drohen Kontrollverlust und Probleme in Lieferketten.