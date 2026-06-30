Politik

Nato-Abschreckung an der Ostflanke: Neues Hauptquartier

Macht Europa genug für seine militärische Sicherheit? Deutschland und die Niederlande wollen im Baltikum ein Zeichen für mehr Eigenständigkeit bei der Verteidigung setzen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
30.06.2026 17:34
Lesezeit: 3 min
Nato-Abschreckung an der Ostflanke: Neues Hauptquartier
Lieutenant General Dariusz Parylak, Kommandeur des Multinationalen Korps Nordost (MNC NE), spricht bei der Zeremonie, mit der das 1. Deutsch-Niederländische Korps (1GNC) die Verantwortung für Teile der Nato-Verteidigung an der Ostflanke vom Multinationalen Korps Nordost (MNC NE) übernimmt. (Foto: dpa) Foto: Bernd von Jutrczenka

Im Folgenden:

  • Warum Deutschland an der Nato-Ostflanke mehr Verantwortung übernimmt.
  • Welche Aufgabe das neue Hauptquartier im Baltikum erfüllen soll.
  • Weshalb Europa seine Verteidigung neu ausrichten will.

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