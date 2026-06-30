Nato-Abschreckung an der Ostflanke: Neues Hauptquartier

Lieutenant General Dariusz Parylak, Kommandeur des Multinationalen Korps Nordost (MNC NE), spricht bei der Zeremonie, mit der das 1. Deutsch-Niederländische Korps (1GNC) die Verantwortung für Teile der Nato-Verteidigung an der Ostflanke vom Multinationalen Korps Nordost (MNC NE) übernimmt. (Foto: dpa) Foto: Bernd von Jutrczenka