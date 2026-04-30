Politik

Deutschland rüstet auf: Merz setzt auf europäische Führungsrolle

Deutschland erhöht seine Verteidigungsausgaben massiv und stellt damit die Machtbalance in Europas Sicherheitspolitik neu zur Disposition. Wie weit kann Friedrich Merz Deutschlands Führungsanspruch in der Verteidigung ausbauen, ohne die europäischen Partner zu überfordern?