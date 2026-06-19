Politik

Druck aus Berlin: Kanzler Merz will EU-Haushalt eindampfen und Tempo machen

Bundeskanzler Friedrich Merz erhöht beim EU-Gipfel in Brüssel den Druck auf die europäischen Partner. Er wies den aktuellen Entwurf für den billionenschweren Gemeinschaftsetat ab 2028 unmissverständlich als deutlich zu hoch zurück. Neben drastischen Kürzungen fordert Merz zudem eine Einigung noch in diesem Jahr, um die finanzielle Planbarkeit der Europäischen Union schnellstmöglich zu sichern