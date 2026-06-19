Wirtschaft

Revolte bei den Jusos: Philipp Türmer droht SPD-Spitze mit Personaldebatte

Die anhaltende Umfragekrise der SPD sorgt für heftigen parteiinternen Zoff. Juso-Chef Philipp Türmer geht die Parteispitze frontal an und hält angesichts der unakzeptablen Werte personelle Konsequenzen für denkbar. Wenn es Lars Klingbeil und Bärbel Bas nicht gelinge, mit neuen Ideen das Ruder herumzureißen, sei ein Wechsel im Vorsitz eine realistische Option, so der Juso-Vorsitzende.