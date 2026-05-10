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Klimafreundlicher Straßenbau: Kälterer Asphalt soll CO2-Ausstoß senken

Klimafreundlicher Asphalt wird für die Baubranche zunehmend zum Prüfstein zwischen Kosten, CO2-Reduktion und technischer Alltagstauglichkeit. Kann ein kälteres Verfahren den Energieverbrauch im Straßenbau senken und dennoch die Anforderungen an Qualität und Wirtschaftlichkeit erfüllen?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
10.05.2026 07:20
Lesezeit: 5 min
Klimafreundlicher Straßenbau: Kälterer Asphalt soll CO2-Ausstoß senken
Die Firma Arkil setzt bei klimafreundlichem Asphalt auf niedrigere Temperaturen, um den Energieverbrauch im Straßenbau zu senken. (Foto: iStockphoto.com/wabeno) Foto: wabeno

Im Folgenden:

  • Warum kälterer Asphalt den CO2-Ausstoß im Straßenbau um bis zu 50 Prozent senken kann.
  • Wie ein dänischer Baukonzern niederländische Technologie nutzt, um klimafreundlichere Beläge wettbewerbsfähig anzubieten.
  • Weshalb der Preis trotz wachsendem Nachhaltigkeitsdruck der entscheidende Faktor bei der Markteinführung bleibt.

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