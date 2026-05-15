Goldpreis auf tiefstem Stand seit April: Warum Anleger plötzlich nervös werden

Goldpreis aktuell unter Druck: Zinssorgen und starker Dollar belasten Edelmetalle

Der Goldpreis steht zum Wochenschluss massiv unter Druck. Die Feinunze Gold fiel am frühen Nachmittag um 2,1 Prozent auf 4.555 US-Dollar und markierte damit den niedrigsten Stand seit Anfang April. Der Goldkurs steuert damit auf einen deutlichen Wochenverlust zu, aktuell summiert sich das Minus auf Wochensicht auf 3,3 Prozent.

Noch stärker traf es den Silberpreis: Der Preis für eine Feinunze Silber sackte zeitweise um 6,3 Prozent auf 78,28 US-Dollar ab. Neben den Edelmetallen gerieten auch wichtige Industriemetalle wie Kupfer unter Verkaufsdruck. Die aktuelle Goldpreis-Entwicklung zeigt damit deutlich, wie sensibel die Märkte derzeit auf geldpolitische und geopolitische Faktoren reagieren.

Steigende Zinsen belasten den Goldpreis aktuell

Im Fokus der Anleger stehen vor allem die steigenden Inflationserwartungen und die daraus resultierenden Zinssorgen. Mehrere Konjunktur- und Inflationsdaten aus den USA hatten in dieser Woche signalisiert, dass die Teuerung hartnäckiger bleiben könnte als bislang erwartet.

So stiegen die US-Konsumentenpreise im April um 3,8 Prozent p.a., während die Produzentenpreise sogar um 6,0 Prozent p.a. zulegten. Damit schwanden die Hoffnungen auf kurzfristige Zinssenkungen der US-Notenbank weiter. Laut dem FedWatch-Tool der CME Group liegt die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung bis Jahresende mittlerweile bei unter einem Prozent. Dagegen gilt eine Zinserhöhung mit fast 50 Prozent als deutlich wahrscheinlicher.

Gerade diese Entwicklung setzt den Goldpreis aktuell unter Druck. Gold wirft keine laufende Verzinsung ab und verliert daher in einem Umfeld steigender Leitzinsen gegenüber festverzinslichen Anlagen an Attraktivität. Auch von der Europäischen Zentralbank werden weitere Leitzinsanhebungen beziehungsweise ein strafferes Zinsumfeld erwartet.

Starker Dollar drückt den Goldkurs

Zusätzlich belastet die Stärke des US-Dollars die Edelmetallmärkte. Da Gold und Silber weltweit in Dollar gehandelt werden, verteuert ein höherer Dollarkurs den Kauf für Investoren außerhalb des US-Währungsraums. Das dämpft die Nachfrage nach Edelmetallen und belastet den Goldkurs zusätzlich.

Analysten von ANZ reagierten bereits auf die veränderten Marktbedingungen und senkten ihr Goldpreisziel für das Jahresende um 200 Dollar auf 5.600 Dollar. Als Gründe nannten die Experten steigende Inflationserwartungen, höhere Renditen und den starken US-Dollar. Weiterlesen Goldpreis-Entwicklung: Wie es weitergeht und wo es Chancen gibt

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Iran-Krieg und Ölpreise verschärfen die Lage

Auch geopolitische Faktoren spielen bei der aktuellen Goldpreis-Entwicklung eine wichtige Rolle. Händler verwiesen auf fehlende Fortschritte im Iran-Krieg. Die Anleger hätten sich vom Treffen zwischen Chinas Präsident Xi Jinping und US-Präsident Donald Trump in Peking deutlich mehr erhofft.

US-Präsident Donald Trump erklärte zudem, seine Geduld mit dem Iran gehe langsam zu Ende. Die Aussagen erfolgten nach Gesprächen mit Xi Jinping und sorgten erneut für Verunsicherung an den Märkten. Parallel legten die Ölpreise weiter zu. Die steigenden Energiekosten nähren die Sorge, dass die Inflation länger hoch bleiben könnte. Genau diese Kombination aus höheren Ölpreisen, steigender Inflation und restriktiver Geldpolitik belastet den Goldpreis aktuell besonders stark.

Chinas Zentralbank stützt den Goldpreis langfristig

Trotz der kurzfristigen Schwäche gibt es weiterhin unterstützende Faktoren für den Goldmarkt. Laut vorliegenden Angaben hat Chinas Zentralbank ihre Goldreserven im April um 8,1 Tonnen erhöht. Das war der höchste Wert seit Dezember 2024.

Diese Zentralbankkäufe gelten als wichtiger struktureller Nachfragefaktor und könnten die Goldpreis-Entwicklung langfristig stabilisieren. Kurzfristig dominieren jedoch weiterhin Zins- und Dollarmechanismen das Marktgeschehen. Für Anleger bleibt die Lage damit angespannt: Solange die Märkte höhere Leitzinsen einpreisen und Zinssenkungen verschoben werden, dürfte der Goldpreis empfindlich auf neue Inflations- und Konjunkturdaten reagieren.